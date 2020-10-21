У Чехії ввели обов'язковий масочний режим

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 12:36

Епідеміологічна ситуація в країні погіршилась.

Новину передає «Преса України».

За даними чеського видання Novinky, в країні вводиться масочний режим. Люди повинні носити маски не лише у громадських місцях, а й на вулицях. Причина такого ходу подій – стрімке поширення коронавірусної хвороби.

Варто зазначити, що маски необхідно носити навіть в автомобілі, якщо в ньому знаходяться люди з різних сімей. Обмеження діятимуть до кінця листопада.

Влада обіцяє закрити магазини, які не продають товари першої необхідності, однак лише в разі погіршення епідеміологічної ситуації. Разом з тим можуть бути закриті перукарні та салони краси.