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У Чехії ввели обов'язковий масочний режим

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 12:36
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У Чехії ввели обов'язковий масочний режим

Епідеміологічна ситуація в країні погіршилась. 

Новину передає «Преса України».

За даними чеського видання Novinky, в країні вводиться масочний режим. Люди повинні носити маски не лише у громадських місцях, а й на вулицях. Причина такого ходу подій – стрімке поширення коронавірусної хвороби.

Варто зазначити, що маски необхідно носити навіть в автомобілі, якщо в ньому знаходяться люди з різних сімей. Обмеження діятимуть до кінця листопада. 

Влада обіцяє закрити магазини, які не продають товари першої необхідності, однак лише в разі погіршення епідеміологічної ситуації. Разом з тим можуть бути закриті перукарні та салони краси.

 

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