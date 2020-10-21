У Чехії ввели обов'язковий масочний режим

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Епідеміологічна ситуація в країні погіршилась.
Новину передає «Преса України».
За даними чеського видання Novinky, в країні вводиться масочний режим. Люди повинні носити маски не лише у громадських місцях, а й на вулицях. Причина такого ходу подій – стрімке поширення коронавірусної хвороби.
Варто зазначити, що маски необхідно носити навіть в автомобілі, якщо в ньому знаходяться люди з різних сімей. Обмеження діятимуть до кінця листопада.
Влада обіцяє закрити магазини, які не продають товари першої необхідності, однак лише в разі погіршення епідеміологічної ситуації. Разом з тим можуть бути закриті перукарні та салони краси.
13:02: Степанов розповів про безпечну організацію виборів в Україні
11:56: Курси гривні до долара та євро змінились різноспрямовано
11:23: Менеджер Ломаченка назвав справжню причину поразки боксера Лопесу
10:56: Онищенко підтримав Савченко в заяві про посадку Турчинова
10:17: Під час карантину в Україні було більше одружень, ніж розлучень
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