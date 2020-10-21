Курси гривні до долара та євро змінились різноспрямовано

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 11:56

Провідна іноземна валюта, долар, завмерла на місці.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив на сьогодні, 21 жовтня, офіційний курс гривні до долара та євро. Долар встановився на рівні 28,37 грн, не втративши та не додавши ні копійки порівняно з попереднім всатнволеним банком курсом.

Офіційний курс гривні до євро складає 33,50 грн. Європейська валюта здорожчала на 7 копійок.

Вартість долара та євро в обмінниках змінилася наступним чином. Купівля долара відбувається за 28,24 грн, продаж – за 28,44 грн. Купівля євро відбувається за 33,19 грн, продаж – за 33,62 грн.