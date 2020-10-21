Степанов розповів про безпечну організацію виборів в Україні 13:02
Курси гривні до долара та євро змінились різноспрямовано 11:56
Менеджер Ломаченка назвав справжню причину поразки боксера Лопесу 11:23
Онищенко підтримав Савченко в заяві про посадку Турчинова 10:56
Під час карантину в Україні було більше одружень, ніж розлучень 10:17
Власники Tesla більше не зможуть повернути авто за гарантією 09:40
Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих 09:06
Австралійський рибалка піймав на вудочку великого крокодила 17:20
Стало відомо, чим будуть особливі майбутні Samsung Galaxy S21 та S21 Ultra 16:44
Парламент України ухвалив постанову про боротьбу з COVID-19 15:34
Білорусь задумалась над закриттям автомаршруту в Україну 14:57
Степанов не виключив, що українцям з Covid-19 допомогу надаватимуть вибірково 14:23
40% українців не повірять результатам всеукраїнського опитування Зеленського 13:44
Зеленський запропонував голосувати за президента у 2024 році онлайн 13:06
В Україні рекорд за кількістю смертей від коронавірусу 12:29
В ноябре будет запущен новый самый продолжительный в мире рейс 18:15
Вкрав у країни півтора року, я йду – Крюкова про нове послання Зеленського 13:56
Ляшко розповів, що робити у випадку вимагання грошей на лікування коронавірусу 13:19
Провідна іноземна валюта, долар, завмерла на місці.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив на сьогодні, 21 жовтня, офіційний курс гривні до долара та євро. Долар встановився на рівні 28,37 грн, не втративши та не додавши ні копійки порівняно з попереднім всатнволеним банком курсом.
Офіційний курс гривні до євро складає 33,50 грн. Європейська валюта здорожчала на 7 копійок.
Вартість долара та євро в обмінниках змінилася наступним чином. Купівля долара відбувається за 28,24 грн, продаж – за 28,44 грн. Купівля євро відбувається за 33,19 грн, продаж – за 33,62 грн.
13:02: Степанов розповів про безпечну організацію виборів в Україні
11:56: Курси гривні до долара та євро змінились різноспрямовано
11:23: Менеджер Ломаченка назвав справжню причину поразки боксера Лопесу
10:56: Онищенко підтримав Савченко в заяві про посадку Турчинова
10:17: Під час карантину в Україні було більше одружень, ніж розлучень
09:40: Власники Tesla більше не зможуть повернути авто за гарантією
09:06: Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.