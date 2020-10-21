Менеджер Ломаченка назвав справжню причину поразки боксера Лопесу

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 11:23

Батько боксера відмовляв сина від поєдинку.

Новину передає «Преса України».

Менеджер українського боксера Василя Ломаченка Егіс Клімас повідомив, що причиною поразки української зірки боксу в останньому бою стало травмоване плече. Як вsдомо, Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесому.

«У нас вилетів цілий тиждень тренувального табору. Якщо конкретніше, то це був тиждень спарингів - доктор зробив Василю ін'єкцію і заборонив що-небудь робити. Але потім біль повернувся - довелося робити ще один укол», - розповів Клімас.

Клімас додав, що батько та тренер боксера Анатолій Ломаченко наполягав на тому, щоб відмовитися від бою, проте син не підтримав таку ідею. Василь Ломаченко не афішував про свою травму перед боєм, щоб це не виглядало як виправдання.

За словами менеджера, Ломаченко зацікавлений у поверненні чемпіонських титулів.