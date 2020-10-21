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Онищенко підтримав Савченко в заяві про посадку Турчинова

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 10:56
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Онищенко підтримав Савченко в заяві про посадку Турчинова

Олександр Онищенко пропонує посадити не лише пастора. 

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Олександр Онищенко прокоментував слова політкині Надії Савченко про те, що «погань» Олександра Турчинова треба було посадити ще до здачі ним Криму. Така заява пролунала у вечірньому ефірі каналу «НАШ».

«Повністю ЗГОДНІ з такою думкою. Тільки, щоб в компанії з «пастором» сиділи б його подільники - Порошенко, Яценюк, Парубій, Пашинський і тд і тп.», - додав Онищенко на своїй сторінці у соцмережі. 

Надежда Савченко в вечернем эфире канала «НАШ» сказала, что хотела бы, чтобы «такую дрянь как Турчинов ПОСАДИЛИ БЫ ЕЩЁ...

Опубликовано Aleksandr Onyshenko Вторник, 20 октября 2020 г.

Тим часом інтернет-спільнота додала, що говорити можна багато, а до діла так ніхто і не дійшов.

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