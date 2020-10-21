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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 жовтня, у прес-службі Міністерства юстиції України повідомили, що за карантинний період в країні понад шість разів частіше одружувались, ніж розлучалися.
З 12 березня до 10 жовтня в Україні свій шлюб зареєстрували 107 069 пар. За цей же період розірвали шлюб 16 475 пар. Такі дані навела заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.
11:23: Менеджер Ломаченка назвав справжню причину поразки боксера Лопесу
10:56: Онищенко підтримав Савченко в заяві про посадку Турчинова
10:17: Під час карантину в Україні було більше одружень, ніж розлучень
09:40: Власники Tesla більше не зможуть повернути авто за гарантією
09:06: Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих
17:20: Австралійський рибалка піймав на вудочку великого крокодила
16:44: Стало відомо, чим будуть особливі майбутні Samsung Galaxy S21 та S21 Ultra
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