Під час карантину в Україні було більше одружень, ніж розлучень

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 10:17

Узаконили свої відносини понад 100 тисяч пар.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 жовтня, у прес-службі Міністерства юстиції України повідомили, що за карантинний період в країні понад шість разів частіше одружувались, ніж розлучалися.

З 12 березня до 10 жовтня в Україні свій шлюб зареєстрували 107 069 пар. За цей же період розірвали шлюб 16 475 пар. Такі дані навела заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.