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Отримати назад всю суму за електрокар більше не вийде.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Bussiness Insider, компанія Tesla вирішила позбавити покупців можливості повернути свої електрокари за гарантією протягом тижня, як це було можливо раніше. Як відомо, при цьому покупці отримували назад повну суму, заплачену за авто.
Нагадаємо, скористатися послугою повернення могли лише ті покупці, які не встигли пошкодити авто та за умови, що на одометрі не перевищена позначка 1000 миль.
Наразі в компанії не дають журналістам коментарів з цього приводу.
09:40: Власники Tesla більше не зможуть повернути авто за гарантією
09:06: Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих
17:20: Австралійський рибалка піймав на вудочку великого крокодила
16:44: Стало відомо, чим будуть особливі майбутні Samsung Galaxy S21 та S21 Ultra
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