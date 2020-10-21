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Оновлену статистику привели на сайті РНБО.
Новину передає «Преса України».
За даними РНБО, станом на 21 жовтня в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 5927 летальних випадків та 132 219 пацієнтів одужали. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 6719 осіб. Це рекорд за весь період спостереження.
За минулу добу помер 141 пацієнт, що також є рекордом за есь період спостереження за ситуацією. Також за добу одужали 2686 людей. На сайті також РНБО зазначено, в яких областях країни найбільше нових випадків захворювання. Це Харківська область – 713 випадків, Одеська область - 614 випадків, Полтавська область - 580 випадків.
09:40: Власники Tesla більше не зможуть повернути авто за гарантією
09:06: Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих
17:20: Австралійський рибалка піймав на вудочку великого крокодила
16:44: Стало відомо, чим будуть особливі майбутні Samsung Galaxy S21 та S21 Ultra
15:34: Парламент України ухвалив постанову про боротьбу з COVID-19
14:57: Білорусь задумалась над закриттям автомаршруту в Україну
14:23: Степанов не виключив, що українцям з Covid-19 допомогу надаватимуть вибірково
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