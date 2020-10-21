Невтішна коронавірусна статистика – В Україні рекорд за кількістю хворих та померлих

Аня Мартинюк 21 жовтня 2020, 09:06

Оновлену статистику привели на сайті РНБО.

Новину передає «Преса України».

За даними РНБО, станом на 21 жовтня в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 5927 летальних випадків та 132 219 пацієнтів одужали. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 6719 осіб. Це рекорд за весь період спостереження.

За минулу добу помер 141 пацієнт, що також є рекордом за есь період спостереження за ситуацією. Також за добу одужали 2686 людей. На сайті також РНБО зазначено, в яких областях країни найбільше нових випадків захворювання. Це Харківська область – 713 випадків, Одеська область - 614 випадків, Полтавська область - 580 випадків.