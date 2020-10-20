В ноябре будет запущен новый самый продолжительный в мире рейс

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 18:15

Стало известно, авиакомпания Singapore Airlines запускает новый самый длинный рейс в мире, на котором пассажиры проведут почти 19 часов в самолете нон-стоп. Об этом и многом другом сообщают новости украины онлайн.

Сингапур протянет руку Нью-Йорку

Так, Сингапурские авиалинии объявили о планах совершить беспересадочный перелет между Сингапуром и Нью-Йорком. Этот рейс станет самым длинным в мире регулярным рейсом. Отправиться в путешествие по такому маршруту, не покидая небо, можно будет уже в следующем месяце, сообщает Online.ua.

Если быть точнее, то новый маршрут соединит сингапурский аэропорт Чанги и международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, заменив бывший самый длинный в мире рейс, который обслуживал международный аэропорт Ньюарк Либерти в соседнем Нью-Джерси. Полет в Нью-Йорк вместо Нью-Джерси добавляет к маршруту две морские мили, что в общей сложности составляет 8 287 морских миль, хотя фактические маршруты могут значительно отличаться.

Сингапурские авиалинии также обещают, что путешественников ждут лучшие возможности, лучшее обслуживание как пассажиров, так и грузов. Важно отметить, что предложив единственное прямое сообщение между Восточным побережьем США и Сингапуром, грузовые перевозки, которые являются жизненно важным источником дохода, будут выполниться на новом лучшем уровне. Также это актуально на фоне возвращения пассажиропотока в нормальное состояние.

О полетах

Полеты в Ньюарк были возобновлены в 2018 году с использованием модифицированных самолетов Airbus A350-900 ULR, или сверхдальних самолетов. На самолет были установлены кресла только бизнес-класса и премиум-эконом-класса, чтобы обеспечить максимальную производительность на маршруте длиной 8 285 морских миль.

Тот же самый самолет не будет использоваться для маршрута в Нью-Йорк, поскольку будет заменен на стандартный самолет Airbus A350-900 XWB с 42 креслами бизнес-класса, 24 креслами премиум-эконом-класса и 187 креслами экономического класса.

Время в пути в обоих направлениях составляет более 18 часов, при этом время полета из Нью-Йорка в Сингапур составляет 18 часов 40 минут. Вылет в Нью-Йорк из Сингапура будет проходить в 2:25 утра, а прибывать самолет будет в 7:30 утра. Обратный рейс отправляется из Нью-Йорка в 22:30 и возвращается в Сингапур в 6:10 утра, два дня спустя.