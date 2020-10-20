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Австралійський рибалка піймав на вудочку великого крокодила

Аня Мартинюк 20 жовтня 2020, 17:20
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Австралійський рибалка піймав на вудочку великого крокодила

Чоловіка похвалили за його вудочку. 

Новину передає «Преса України».

В Мережі набирає популярності відео, як австралійський рибалка піймав на вудочку гігантського крокодила. Подія трапилась на річці Вікторія на захід від Кетрін у Новому Південному краї.

Рибалка Трент де Зі заявив, що для цієї місцевості ловити не рибу – це звична справа. 

«Ви просто боретеся, поки волосінь не порветься або гачки не відпустяться. Ці вудилище та котушка - якісні речі», - додав він.

Інтернет-спільнота зауважила, що вудочка рибалки дійсно вражає, раз вона здатна витримати такий улов. 

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