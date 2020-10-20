Стало відомо, чим будуть особливі майбутні Samsung Galaxy S21 та S21 Ultra

Аня Мартинюк 20 жовтня 2020, 16:44

Джерела розповіли, які параметри матимуть телефони та особливості камери.

Новину передає «Преса України».

Після чуток про те, що Samsung випустить свою наступну лінійку S раніше, ніж зазвичай, з’явилися певні витоки щодо того, якими будуть новинки. Так, очікується, що смартфони матимуть плоский дисплей.

Нагадаємо, серія Galaxy S20 мала вигнутий дисплей, тоді як лінійка Note20 позбавилася таких характеристик. Хоча офіційно Samsung нічого не повідомляв щодо свого наступного флагмана, за чутками, серія Galaxy S21 складається з варіанту «Плюс» та версії «Ультра».

Витоки, про які повідомляє видання Voice, посилаючись на OnLeaks, свідчать, що задні камери будуть вертикально розміщені в унікальному модулі. Базова модель буде оснащена трьома тиловими камерами, а варіант Ultra може мати чотири задні камери.

Galaxy S21 матиме 6,2-дюймовий плоский дисплей, розміри якого становлять 151,7 × 71,2 × 7,9 мм, а загальна товщина камери становить 9 мм. Galaxy S21 Ultra, він може оснащуватися 6,9-дюймовим дисплеєм розміром 165,1 × 75,6 × 8,9 мм, тоді як його товщина збільшиться до 10,8 мм. За чутками, ця модель підтримуватиме S Pen, однак отвору для розміщення аксесуара телефон може не мати.

Згідно з попередніми чутками, нова серія Galaxy S21 може надійти на початку січня 2021 року.