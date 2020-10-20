У Харкові автоледі на джипі злетіла у річку

Аня Мартинюк 20 жовтня 2020, 16:04

Водійка чекала на рятувальників на даху транспортного засобу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо про ДТП у Харкові. Тут на Набережній дівчина на автомобілі KIA, рухаючись на великій швидкості, знесла огорожу і впала в річку.

На щастя, автоледі змогла самотужки вилізти з автомобіля на його дах. Звідти вона викликала рятувальників. Очевидці зняли подію на відео та нині активно поширюють епічні кадри у соцмережах.

На місце події прибула швидка допомога та рятувальники. Загрози життю автоледі немає. Вона відбулася переляком. Поліція поки не коментувала подію.