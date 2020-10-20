У Харкові автоледі на джипі злетіла у річку

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Водійка чекала на рятувальників на даху транспортного засобу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо про ДТП у Харкові. Тут на Набережній дівчина на автомобілі KIA, рухаючись на великій швидкості, знесла огорожу і впала в річку.
На щастя, автоледі змогла самотужки вилізти з автомобіля на його дах. Звідти вона викликала рятувальників. Очевидці зняли подію на відео та нині активно поширюють епічні кадри у соцмережах.
На місце події прибула швидка допомога та рятувальники. Загрози життю автоледі немає. Вона відбулася переляком. Поліція поки не коментувала подію.
17:20: Австралійський рибалка піймав на вудочку великого крокодила
16:44: Стало відомо, чим будуть особливі майбутні Samsung Galaxy S21 та S21 Ultra
15:34: Парламент України ухвалив постанову про боротьбу з COVID-19
14:57: Білорусь задумалась над закриттям автомаршруту в Україну
14:23: Степанов не виключив, що українцям з Covid-19 допомогу надаватимуть вибірково
13:44: 40% українців не повірять результатам всеукраїнського опитування Зеленського
13:06: Зеленський запропонував голосувати за президента у 2024 році онлайн
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