Парламент України ухвалив постанову про боротьбу з COVID-19

Аня Мартинюк 20 жовтня 2020, 15:34

Юлія Тимошенко розповіла, що прописано в постанові про боротьбу з COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 жовтня, депутат ВРУ Юлія Тимошенко повідомила, що парламент прийняв постанову №4228 про заходи протидії поширенню коронавірусу. Свій голос «за» віддали 308 нардепів.

«Попри те, що під документом мій підпис стоїть першим – це спільна постанова практично всіх фракцій. Всі доклалися до того, щоб документ був дієздатний, конкретний і працював», - заявила вона.

Так, постановою хворі на коронавірус мають залишатися вдома, також запроваджується безкоштовне тестування на дому, у стаціонарах. Також передбачений підвіз безкоштовних ліків. За словами Тимошенко, здоровим українцям буде надана можливість працювати, використовуючи захист.