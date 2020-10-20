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Юлія Тимошенко розповіла, що прописано в постанові про боротьбу з COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 жовтня, депутат ВРУ Юлія Тимошенко повідомила, що парламент прийняв постанову №4228 про заходи протидії поширенню коронавірусу. Свій голос «за» віддали 308 нардепів.
«Попри те, що під документом мій підпис стоїть першим – це спільна постанова практично всіх фракцій. Всі доклалися до того, щоб документ був дієздатний, конкретний і працював», - заявила вона.
Так, постановою хворі на коронавірус мають залишатися вдома, також запроваджується безкоштовне тестування на дому, у стаціонарах. Також передбачений підвіз безкоштовних ліків. За словами Тимошенко, здоровим українцям буде надана можливість працювати, використовуючи захист.
15:34: Парламент України ухвалив постанову про боротьбу з COVID-19
14:57: Білорусь задумалась над закриттям автомаршруту в Україну
14:23: Степанов не виключив, що українцям з Covid-19 допомогу надаватимуть вибірково
13:44: 40% українців не повірять результатам всеукраїнського опитування Зеленського
13:06: Зеленський запропонував голосувати за президента у 2024 році онлайн
12:29: В Україні рекорд за кількістю смертей від коронавірусу
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13:19: Ляшко розповів, що робити у випадку вимагання грошей на лікування коронавірусу
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