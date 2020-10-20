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Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо, що Білорусь задумалась над тим, щоб закрити міжнародні автобусні маршрути на тлі пандемії. Заступник генерального директора ДП «Мінськтранс» Віктор Тозік заявив, що уже багато маршрутів просто стоять через несприятливу епідеміологічну ситуацію.
«За винятком Польщі, Литви та України. Але обстановка погіршується, тому спочатку будемо виконувати вимоги по дистанціювання пасажирів, а потім подивимося. Сподіваємося, маршрути не доведеться закривати, тому що вони затребувані пасажирами», - наголосив він.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 5469 нових хворих на коронавірус, у сусідній Білорусі дані за добу не привели.
15:34: Парламент України ухвалив постанову про боротьбу з COVID-19
14:57: Білорусь задумалась над закриттям автомаршруту в Україну
14:23: Степанов не виключив, що українцям з Covid-19 допомогу надаватимуть вибірково
13:44: 40% українців не повірять результатам всеукраїнського опитування Зеленського
13:06: Зеленський запропонував голосувати за президента у 2024 році онлайн
12:29: В Україні рекорд за кількістю смертей від коронавірусу
13:56: Вкрав у країни півтора року, я йду – Крюкова про нове послання Зеленського
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