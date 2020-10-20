Степанов не виключив, що українцям з Covid-19 допомогу надаватимуть вибірково

Аня Мартинюк 20 жовтня 2020, 14:23

Степанов уточнив, коли медики вирішуватимуть, кого рятувати, а кого –ні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 жовтня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов з трибуни Верховної Ради України під час засідання парламенту. Він розповів, в якому випадку в Україні обиратимуть, кого рятувати від коронавірусу, а кого – ні.

За його словами, такий сценарій стане реальністю, якщо ситуація з коронавірусом в Україні вийде з-під контролю. Степанов уточнив, що коли в медицині трапиться колапс і в країні фіксуватимуть 20 тисяч нових випадків в день, то допомогу українцям надаватимуть вибірково.

«Медики будуть вирішувати на місці, кого рятувати, а кого - ні. Ми будемо змушені застосувати протокол і медичне сортування з пріоритетом надання медичної допомоги», - заявив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні померли 113 пацієнтів, у яких окрім інших хвороб був коронавірус.