40% українців не повірять результатам всеукраїнського опитування Зеленського

Аня Мартинюк 20 жовтня 2020, 13:44

Трошки більше опитаних все ж повірять результатам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо, як ставляться до опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, українці. Як відомо, в день місцевих виборів 25 жовтня волонтери зададуть українцям, які проголосують, 5 запитань, які раніше озвучив президент.

За результатами соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, близько 40% українців не будуть довіряти результатам такого опитування. Ще близько 43% будуть довіряти результатам та 15,1% не визначилися.

Опитування проходило в період з 17-19 жовтня. У ньому взяли участь 505 повнолітніх осіб.