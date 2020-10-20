Зеленський запропонував голосувати за президента у 2024 році онлайн

Аня Мартинюк 20 жовтня 2020, 13:06

Таким було його одне з послань до парламенту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив з посланням до українського парламенту. Серед ряду питань, які він підняв, було одне про можливість для українців голосувати на президентських виборах онлайн.

«Наша мета на найближчі роки - сто відсотків державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах (в 2024 році – Ред.) громадяни повинні мати можливість, за бажанням, голосувати в інтернеті», - уточнив він.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори, на яких, за ініціативою Зеленського, буде проведене всеукраїнське опитування.