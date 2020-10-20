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В Україні рекорд за кількістю смертей від коронавірусу

Аня Мартинюк 20 жовтня 2020, 12:29
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В Україні рекорд за кількістю смертей від коронавірусу

Кількість нових хворих знову більше 5 тисяч. 

Новину передає «Преса України».

Станом на 20 жовтня в Україні зафіксовано 309 107 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 5 469 нових хворих.

Також за минулу добу померли 113 пацієнтів, у яких був коронавірус. На жаль, це рекорд за весь період спостереження. Разом з тим одужати вдалось 3044 пацієнтам. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали у Києві – 462 людини.

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