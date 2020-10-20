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Кількість нових хворих знову більше 5 тисяч.
Новину передає «Преса України».
Станом на 20 жовтня в Україні зафіксовано 309 107 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 5 469 нових хворих.
Також за минулу добу померли 113 пацієнтів, у яких був коронавірус. На жаль, це рекорд за весь період спостереження. Разом з тим одужати вдалось 3044 пацієнтам. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали у Києві – 462 людини.
12:29: В Україні рекорд за кількістю смертей від коронавірусу
13:56: Вкрав у країни півтора року, я йду – Крюкова про нове послання Зеленського
13:19: Ляшко розповів, що робити у випадку вимагання грошей на лікування коронавірусу
12:45: Україна потрапить під вплив потужного антициклону – синоптик
11:41: За агітацію – Гео Лерос пообіцяв написати на Зеленського заяву
10:24: Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом
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