Вкрав у країни півтора року, я йду – Крюкова про нове послання Зеленського

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 13:56

Світлана Крюкова анонсувала чергове послання від Володимира Зеленського. За її словами, пара фраз про відставку президента стануть найкращими в його ситуації.

Новину передає «Преса України».

Відома українська журналістка, перший заступник головного редактора видання «Страна.UA» Світлана Крюкова повідомила у соцмережі, що 20 жовтня президент України Володимир Зеленський ощасливить народ і депутатів своїм Посланням до Верховної Ради.

«Взагалі його поява в Раді з різними посиланнями і посланнями загрожує сюрпризами. У перший раз, в інавгураційній промові - «послав» попередній склад Ради. Цієї весни - «послав» Льошу-самоката та його молоду команду», - написала вона.

Крюкова особливо наголосила, що наврядчи варто очікувати чогось важливого від Зеленського, оскільки з посланнями він «запізнився як мінімум на півтора року».

«Тепер упущено вже півтора року, кредит довіри на нулі, більшість населення вже плюс-мінус розуміє, що нікуди ми не рвонемо, що не злетимо, що президент слабодухий, вже злегка зацькований, втрачений і втомився. Що оточення мало того що безграмотне, але ще і сильно злодійкувате, чи не краще попередників. По-друге, суспільство очікує вже не плани і прожекти, а звіт про результати роботи. А звітувати особливо немає про що», - підкреслила вона.

Завтра Зе! осчастливит народ и депутатов своим Посланием к Верховной Раде. Вообще его появление в Раде с различными... Опубликовано Svetlana Kryukova Воскресенье, 18 октября 2020 г.

Журналістка нагадала, що 21 квітня не закінчилась епоха бідності, а для української молоді перспектива - робота в Польщі, бабусі не дочекалася «гідної» пенсії, але продовжують «справно отримувати інфаркт від комуналки». Підсумовуючи вона зазначила, що кращим посланням стали би пара фраз: «Я не туди потрапив. Вкрав у країни півтора року. Я йду. Вибачте».