Ляшко розповів, що робити у випадку вимагання грошей на лікування коронавірусу

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 13:19

Головний санлікар України попередив, що лікарі не можуть вдаватися до такої практики.

Новину передає «Преса України».

Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що робити українцям, від яких вимагають оплату за лікування коронавірусу. Виступаючи в ефірі «Радіо Свобода», він зазначив, що така практика є незаконною і потрібно скаржитися на гарячу лінію Національної служби здоров'я.

Ляшко також нагадав номер гарячої лінії, 16-77. Працівники Національної служби здоров'я України розглянуть випадок і вирішать питання. Ляшко нагадав, що держава укладає з лікарнями контракти, в яких прописані суми доплат та вартість лікування.

«Це так званий «ковідний пакет», на який Національна служба здоров'я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти перекривають доплати лікарям - 300% до зарплати, а також кошти, які використовуються для лікування хворого з коронавирусною хворобою», - уточнив Ляшко.

Як відомо, на одного хворого з коронавірусом, який лікується на стаціонарі, держава витрачає понад 20 тисяч гривень.