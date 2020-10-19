Вкрав у країни півтора року, я йду – Крюкова про нове послання Зеленського 13:56
Ляшко розповів, що робити у випадку вимагання грошей на лікування коронавірусу 13:19
Україна потрапить під вплив потужного антициклону – синоптик 12:45
За агітацію – Гео Лерос пообіцяв написати на Зеленського заяву 11:41
Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом 10:24
Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко 09:47
В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус 09:10
У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій 08:31
Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського 08:03
У Чехії відкрили перший в світі готель для хворих на Covid-19 07:32
З’явилися фото першої леді України з візиту до Туреччини 15:02
МОЗ представило інструкцію, як голосувати на виборах вдома 14:43
28 мільйонів гривень перерахували сім’ям загиблих в авіакатастрофі Ан-26 14:14
В МВФ дали прогноз щодо курсу долара до гривні до 2025 року 13:25
У Львові регіональна директорка «А-Банку» каталась на авто п’яною 13:01
Ситуація напружена – МОЗ розглядає можливість залучення студентів для боротьби з COVID-19 12:26
Ще одна відома компанія посміялась з нових iPhone від Apple 12:03
Головний санлікар України попередив, що лікарі не можуть вдаватися до такої практики.
Новину передає «Преса України».
Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що робити українцям, від яких вимагають оплату за лікування коронавірусу. Виступаючи в ефірі «Радіо Свобода», він зазначив, що така практика є незаконною і потрібно скаржитися на гарячу лінію Національної служби здоров'я.
Ляшко також нагадав номер гарячої лінії, 16-77. Працівники Національної служби здоров'я України розглянуть випадок і вирішать питання. Ляшко нагадав, що держава укладає з лікарнями контракти, в яких прописані суми доплат та вартість лікування.
«Це так званий «ковідний пакет», на який Національна служба здоров'я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти перекривають доплати лікарям - 300% до зарплати, а також кошти, які використовуються для лікування хворого з коронавирусною хворобою», - уточнив Ляшко.
Як відомо, на одного хворого з коронавірусом, який лікується на стаціонарі, держава витрачає понад 20 тисяч гривень.
13:56: Вкрав у країни півтора року, я йду – Крюкова про нове послання Зеленського
13:19: Ляшко розповів, що робити у випадку вимагання грошей на лікування коронавірусу
12:45: Україна потрапить під вплив потужного антициклону – синоптик
11:41: За агітацію – Гео Лерос пообіцяв написати на Зеленського заяву
10:24: Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом
09:47: Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.