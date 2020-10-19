Україна потрапить під вплив потужного антициклону – синоптик

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 12:45

Однак значних опадів від нього очікувати не варто.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що у другий робочий день тижня Україна, як і більшість європейських країн, потрапить під вплив потужного західного антициклону. За її прогнозом, 20 жовтня на Півночі України є ймовірність локальних невеликих дощів.

На решті території буде сухо.

«Тумани блукатимуть, це вже їхній зоряний час зараз - водії, уважно! Холодна повітряна маса арктичного походження нагадає комунальникам, що треба швидше перевіряти стан тепломереж - найближчої ночі очікується +1+6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей передбачається +8+13 градусів, на Півдні +12+16 градусів», - уточнила вона.

На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині очікується поривчастий, некомфортний вітер з північного заходу. На потепління можна очікувати 22-23 жовтня. Стовпчики термометрів покажуть до +14+19 градусів.