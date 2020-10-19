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Однак значних опадів від нього очікувати не варто.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 жовтня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що у другий робочий день тижня Україна, як і більшість європейських країн, потрапить під вплив потужного західного антициклону. За її прогнозом, 20 жовтня на Півночі України є ймовірність локальних невеликих дощів.
На решті території буде сухо.
«Тумани блукатимуть, це вже їхній зоряний час зараз - водії, уважно! Холодна повітряна маса арктичного походження нагадає комунальникам, що треба швидше перевіряти стан тепломереж - найближчої ночі очікується +1+6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей передбачається +8+13 градусів, на Півдні +12+16 градусів», - уточнила вона.
На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині очікується поривчастий, некомфортний вітер з північного заходу. На потепління можна очікувати 22-23 жовтня. Стовпчики термометрів покажуть до +14+19 градусів.
13:56: Вкрав у країни півтора року, я йду – Крюкова про нове послання Зеленського
13:19: Ляшко розповів, що робити у випадку вимагання грошей на лікування коронавірусу
12:45: Україна потрапить під вплив потужного антициклону – синоптик
11:41: За агітацію – Гео Лерос пообіцяв написати на Зеленського заяву
10:24: Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом
09:47: Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко
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