Озвучена дата офіційних продажів iPhone 12 в Україні

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 12:16

Великого попиту на них не очікують.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що офіційні продажі новинок від Apple, iPhone 12, стартують в Україні 30 жовтня. Про це розповів власник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін.

Він запевнив, що ціна на айфони буде такою ж як і в США.

«Уже 30 жовтня ви зможете купити на Rozetka нові моделі айфонів. Всього на тиждень пізніше, ніж продажі стартують в США. Це означає "білий" телефон без переплат. Ми боролися за таку можливість не один рік і вдячні команді Apple Східної Європи, яка домоглася, щоб Україна потрапила в список країн, в ринок яких вірять», - зазначив Чечоткін.

Тим часом експерти з продажів зауважили, що великого попиту на новинки не варто чекати, оскільки Apple уже давно втратила свої позиції на ринку, а новинки не мають значних змін. Крім того, криза, викликана пандемією, може змусити людей притримати гроші для більш вигідних покупок. Нагадаємо, ряд відомих компаній посміялись з Apple за те, що вона зекономила на комплектації нових iPhone 12, які постачатимуться без зарядних пристроїв та навушників, а лише з інструкцією. Цей крок також може відштовхнути потенційних покупців від покупки дорого пристрою з примітивною комплектацією.