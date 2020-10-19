Озвучена дата офіційних продажів iPhone 12 в Україні

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Великого попиту на них не очікують.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що офіційні продажі новинок від Apple, iPhone 12, стартують в Україні 30 жовтня. Про це розповів власник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін.
Він запевнив, що ціна на айфони буде такою ж як і в США.
«Уже 30 жовтня ви зможете купити на Rozetka нові моделі айфонів. Всього на тиждень пізніше, ніж продажі стартують в США. Це означає "білий" телефон без переплат. Ми боролися за таку можливість не один рік і вдячні команді Apple Східної Європи, яка домоглася, щоб Україна потрапила в список країн, в ринок яких вірять», - зазначив Чечоткін.
Тим часом експерти з продажів зауважили, що великого попиту на новинки не варто чекати, оскільки Apple уже давно втратила свої позиції на ринку, а новинки не мають значних змін. Крім того, криза, викликана пандемією, може змусити людей притримати гроші для більш вигідних покупок. Нагадаємо, ряд відомих компаній посміялись з Apple за те, що вона зекономила на комплектації нових iPhone 12, які постачатимуться без зарядних пристроїв та навушників, а лише з інструкцією. Цей крок також може відштовхнути потенційних покупців від покупки дорого пристрою з примітивною комплектацією.
11:41: За агітацію – Гео Лерос пообіцяв написати на Зеленського заяву
10:24: Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом
09:47: Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко
09:10: В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус
08:31: У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій
08:03: Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського
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