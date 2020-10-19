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Депутат розкритикував формат проведення всенародного опитування, ініційованого Володимиром Зеленським.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізналися, в якому форматі проходитиме всенародне опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським. Так, очікується, що 25 жовтня біля виборчої дільниці стоятиме волонтер й опитуватиме людей, які уже проголосували.
Опитування проходитиме виключно серед бажаючих. Варто зазначити, що волонтери матимуть брендовану манишку. Депутат ВРУ Гео Лерос прокоментував цю інформацію.
«Володимир Зеленський, ви точно в курсі, що волонтер у брендованому одягу біля дільниці, вважатиметься агітацією за партію президента, це і є ваша мета. Попереджаю, буде кримінальна справа, при чому саме на вас, як організатора цього злочину», - зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.
Зеленський злив деталі опитування президента, щоб заміряти градус. Цікаво, він сам такий тупий, чи людей вважає за...Опубликовано Geo Leros Воскресенье, 18 октября 2020 г.
Так, колишній представник «Слуг народу» пообіцяв написати відповідну заяву, додавши, що для президента закони - туалетний папір.
11:41: За агітацію – Гео Лерос пообіцяв написати на Зеленського заяву
10:24: Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом
09:47: Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко
09:10: В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус
08:31: У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій
08:03: Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського
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