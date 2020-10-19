За агітацію – Гео Лерос пообіцяв написати на Зеленського заяву

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 11:41

Депутат розкритикував формат проведення всенародного опитування, ініційованого Володимиром Зеленським.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізналися, в якому форматі проходитиме всенародне опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським. Так, очікується, що 25 жовтня біля виборчої дільниці стоятиме волонтер й опитуватиме людей, які уже проголосували.

Опитування проходитиме виключно серед бажаючих. Варто зазначити, що волонтери матимуть брендовану манишку. Депутат ВРУ Гео Лерос прокоментував цю інформацію.

«Володимир Зеленський, ви точно в курсі, що волонтер у брендованому одягу біля дільниці, вважатиметься агітацією за партію президента, це і є ваша мета. Попереджаю, буде кримінальна справа, при чому саме на вас, як організатора цього злочину», - зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.

Зеленський злив деталі опитування президента, щоб заміряти градус. Цікаво, він сам такий тупий, чи людей вважає за... Опубликовано Geo Leros Воскресенье, 18 октября 2020 г.

Так, колишній представник «Слуг народу» пообіцяв написати відповідну заяву, додавши, що для президента закони - туалетний папір.