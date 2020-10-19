Усик підтримав Ломаченка після його поразки Лопесу

За агітацію – Гео Лерос пообіцяв написати на Зеленського заяву 11:41
Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом 10:24
Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко 09:47
В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус 09:10
У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій 08:31
Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського 08:03
У Чехії відкрили перший в світі готель для хворих на Covid-19 07:32
З’явилися фото першої леді України з візиту до Туреччини 15:02
МОЗ представило інструкцію, як голосувати на виборах вдома 14:43
28 мільйонів гривень перерахували сім’ям загиблих в авіакатастрофі Ан-26 14:14
В МВФ дали прогноз щодо курсу долара до гривні до 2025 року 13:25
У Львові регіональна директорка «А-Банку» каталась на авто п’яною 13:01
Ситуація напружена – МОЗ розглядає можливість залучення студентів для боротьби з COVID-19 12:26
Ще одна відома компанія посміялась з нових iPhone від Apple 12:03
Невідомо, хто голосує, хто рахує – Тимошенко про опитування Зеленського 11:22
В Україні новий рекорд за кількістю виявлених хворих на коронавірус 10:37
В Австралії у заморожених фруктових продуктах знайшли «скарб» на $248 млн 09:59
Боксер написав великого вірша.
Новину передає «Преса України».
Український боксер Олександр Усик оприлюднив на своїй сторінці вірш в знак підтримки свого друга Василя Ломаченка. Як відомо, останній зазнав поразки в бою з американцем Теофімо Лопесом.
Вірш написаний російською мовою.
Переглянути цей допис в Instagram
Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества - самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пядью пядь, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца.
Боксер також додав фотографію Василя Ломаченка з батьком і тренером.
11:41: За агітацію – Гео Лерос пообіцяв написати на Зеленського заяву
10:24: Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом
09:47: Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко
09:10: В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус
08:31: У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій
08:03: Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.