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Усик підтримав Ломаченка після його поразки Лопесу

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 10:57
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Усик підтримав Ломаченка після його поразки Лопесу

Боксер написав великого вірша.

Новину передає «Преса України».

Український боксер Олександр Усик оприлюднив на своїй сторінці вірш в знак підтримки свого друга Василя Ломаченка. Як відомо, останній зазнав поразки в бою з американцем Теофімо Лопесом.  

Вірш написаний російською мовою.

 
 
 
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Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества - самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пядью пядь, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца.

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Боксер також додав фотографію Василя Ломаченка з батьком і тренером.

  

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