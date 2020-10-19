Усик підтримав Ломаченка після його поразки Лопесу

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 10:57

Боксер написав великого вірша.

Новину передає «Преса України».

Український боксер Олександр Усик оприлюднив на своїй сторінці вірш в знак підтримки свого друга Василя Ломаченка. Як відомо, останній зазнав поразки в бою з американцем Теофімо Лопесом.

Вірш написаний російською мовою.

Боксер також додав фотографію Василя Ломаченка з батьком і тренером.