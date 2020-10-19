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Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 10:24
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Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом

Інтернет-спільнота активно прокоментувала заяву колишнього прем'єра країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що дружина та син колишнього прем'єра України Володимира Гройсмана захворіли на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

За словами політика, він вирішив ізолюватися разом із сім'єю вдома. 

«Дорогі друзі! На жаль, з минулого тижня моя дружина і мій син хворіють коронавірусом. Зрозуміло, що як людина, яка контактує з хворими Covid, щоб нікого не наражати на небезпеку я зобов'язаний дотримуватися режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки», - зазначив Гройсман.

Тим часом інтернет-спільнота відреагувала на заяву колишнього прем'єра, зазначивши, що в Україні перехворіти коронавірусом – це тепер геройство. Також в коментарях до посту Гройсмана зазначили, що «дуже шкода, пане Володимире, що про людей з коронавірусом починаємо говорити лише тоді, коли ця біда торкається особисто!!!».

 

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