Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом 10:24
Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко 09:47
В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус 09:10
У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій 08:31
Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського 08:03
У Чехії відкрили перший в світі готель для хворих на Covid-19 07:32
З’явилися фото першої леді України з візиту до Туреччини 15:02
МОЗ представило інструкцію, як голосувати на виборах вдома 14:43
28 мільйонів гривень перерахували сім’ям загиблих в авіакатастрофі Ан-26 14:14
В МВФ дали прогноз щодо курсу долара до гривні до 2025 року 13:25
У Львові регіональна директорка «А-Банку» каталась на авто п’яною 13:01
Ситуація напружена – МОЗ розглядає можливість залучення студентів для боротьби з COVID-19 12:26
Ще одна відома компанія посміялась з нових iPhone від Apple 12:03
Невідомо, хто голосує, хто рахує – Тимошенко про опитування Зеленського 11:22
В Україні новий рекорд за кількістю виявлених хворих на коронавірус 10:37
В Австралії у заморожених фруктових продуктах знайшли «скарб» на $248 млн 09:59
Тимошенко порадила команді Зе прийняти очевидний закон про покарання корупціонерам 09:24
В Україні відновили умови дистанційного навчання в школах 08:45
Інтернет-спільнота активно прокоментувала заяву колишнього прем'єра країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що дружина та син колишнього прем'єра України Володимира Гройсмана захворіли на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
За словами політика, він вирішив ізолюватися разом із сім'єю вдома.
«Дорогі друзі! На жаль, з минулого тижня моя дружина і мій син хворіють коронавірусом. Зрозуміло, що як людина, яка контактує з хворими Covid, щоб нікого не наражати на небезпеку я зобов'язаний дотримуватися режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки», - зазначив Гройсман.
Тим часом інтернет-спільнота відреагувала на заяву колишнього прем'єра, зазначивши, що в Україні перехворіти коронавірусом – це тепер геройство. Також в коментарях до посту Гройсмана зазначили, що «дуже шкода, пане Володимире, що про людей з коронавірусом починаємо говорити лише тоді, коли ця біда торкається особисто!!!».
10:24: Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом
09:47: Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко
09:10: В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус
08:31: У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій
08:03: Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського
07:32: У Чехії відкрили перший в світі готель для хворих на Covid-19
15:02: З’явилися фото першої леді України з візиту до Туреччини
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.