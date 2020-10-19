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Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 09:47
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Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко

Віктор Ляшко розкрив певні деталі закупок препарату. 

Новину передає «Преса України».

Головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україну почалися поставки ліків проти коронавірусу. Мова йде про препарат «Ремдесівір», який, як наголосив Ляшко, один з першим показав здатність зменшувати кількість летальних випадків від китайського вірусу.

«Він ("Ремдесівір" - ред.) закуплений державним підприємством "Медичні закупівлі України". І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з'явиться», - заявив Ляшко.

Тим не менше, він не вказав, в якій країні Україна зробила замовлення препарату.

 

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