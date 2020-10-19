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Віктор Ляшко розкрив певні деталі закупок препарату.
Новину передає «Преса України».
Головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україну почалися поставки ліків проти коронавірусу. Мова йде про препарат «Ремдесівір», який, як наголосив Ляшко, один з першим показав здатність зменшувати кількість летальних випадків від китайського вірусу.
«Він ("Ремдесівір" - ред.) закуплений державним підприємством "Медичні закупівлі України". І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з'явиться», - заявив Ляшко.
Тим не менше, він не вказав, в якій країні Україна зробила замовлення препарату.
10:24: Перехворів – герой: Гройсман розповів про боротьбу сім'ї з коронавірусом
09:47: Україна почала отримувати ліки «Ремдесівір» для лікування COVID-19 – Ляшко
09:10: В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус
08:31: У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій
08:03: Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського
07:32: У Чехії відкрили перший в світі готель для хворих на Covid-19
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