В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус

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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 303 638 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні,19 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4766 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 303 638 людей. З них 5673 людини померли. За минулу добу було зафіксованого 66 смертельних випадків. Також за добу одужали 1112 пацієнти, а за весь період спостереження – 126 489 людей.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 595 людей.
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