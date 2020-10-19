Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій
  • В Україні новий рекорд за кількістю виявлених хворих на коронавірус
  • Зеленський озвучив три останні запитання для українців

В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 09:10
Версія для друку
В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 303 638 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,19 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4766 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 303 638 людей. З них 5673 людини померли. За минулу добу було зафіксованого 66 смертельних випадків. Також за добу одужали 1112 пацієнти, а за весь період спостереження – 126 489 людей.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 595 людей.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції