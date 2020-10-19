В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 09:10

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 303 638 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні,19 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4766 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 303 638 людей. З них 5673 людини померли. За минулу добу було зафіксованого 66 смертельних випадків. Також за добу одужали 1112 пацієнти, а за весь період спостереження – 126 489 людей.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 595 людей.