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У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 08:31
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У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій

Магомед Галаєв та сини обрали для себе виграшну стратегію.  

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Сумську міську та обласні ради балотується сім'я Галаєва Магомед-Шаріпа Джамаловича. Цікаво, що троє членів сім’ї представляють різні партії. 

Голова сім’ї Магомед Галаєв балотується від «Батьківщини», його син Расул Магомед-Шаріповіч - від партії «Європейська солідарність», ще один син Рустам Магомед-Шаріповіч балотується від партії «Слуга народу».

Про це свідчать дані на сайті ЦВК та пости Галаєвих у соцмережах.

 

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