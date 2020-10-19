У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій

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Магомед Галаєв та сини обрали для себе виграшну стратегію.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Сумську міську та обласні ради балотується сім'я Галаєва Магомед-Шаріпа Джамаловича. Цікаво, що троє членів сім’ї представляють різні партії.
Голова сім’ї Магомед Галаєв балотується від «Батьківщини», його син Расул Магомед-Шаріповіч - від партії «Європейська солідарність», ще один син Рустам Магомед-Шаріповіч балотується від партії «Слуга народу».
Про це свідчать дані на сайті ЦВК та пости Галаєвих у соцмережах.
09:10: В Україні виявили 4766 нових хворих на китайський вірус
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08:03: Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського
07:32: У Чехії відкрили перший в світі готель для хворих на Covid-19
15:02: З’явилися фото першої леді України з візиту до Туреччини
14:43: МОЗ представило інструкцію, як голосувати на виборах вдома
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