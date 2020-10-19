У Сумах кмітлива сім'я йде на вибори від різних партій

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 08:31

Магомед Галаєв та сини обрали для себе виграшну стратегію.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Сумську міську та обласні ради балотується сім'я Галаєва Магомед-Шаріпа Джамаловича. Цікаво, що троє членів сім’ї представляють різні партії.

Голова сім’ї Магомед Галаєв балотується від «Батьківщини», його син Расул Магомед-Шаріповіч - від партії «Європейська солідарність», ще один син Рустам Магомед-Шаріповіч балотується від партії «Слуга народу».

Про це свідчать дані на сайті ЦВК та пости Галаєвих у соцмережах.