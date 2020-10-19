Втратив час на відосики - Порошенко натякнув на бездіяльність Зеленського

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 08:03

Лідер ПЄС також зауважив, що його політсила робить чимало для боротьби з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність» повідомили, що політсила продовжить допомагати медичним закладам навіть після місцевих виборів. Мова йде про ті заклади, де лікують хворих на коронавірус.

Лідер ПЄС Петро Порошенко додав, що чинна влада не здатна організувати цей процес, тому Україна знаходиться в топ-10 країн, де розвиток подій з епідемії найгірший.

«Було очевидно, що влада дилетантів не зможе дати відповідь на цей виклик. Так само як на будь-який інший. Саме тому наша команда вже в березні розгорнула потужну благодійну волонтерську діяльність», - заявив Порошенко.

Він додав, що влада займається лише гонитвою за «лайками» й втратила час на «відосики».