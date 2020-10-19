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У Чехії відкрили перший в світі готель для хворих на Covid-19

Аня Мартинюк 19 жовтня 2020, 07:32
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У Чехії відкрили перший в світі готель для хворих на Covid-19

Попит на розміщення в такому готелі є.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо, що у Празі відкрили незвичний готель. Незвичний він тим, що приймає у себе виключно хворих на коронавірус відвідувачів. Як повідомили місцеві ЗМІ, готель належить мережі Czech Inn Hotels.

Уточнюється, що не лише туристи можуть пожити у такому готелі, а й чехи, які побоюються, що заразилися коронавірусом.

Для того, щоб заселитися у готель необхідна довідка про позитивний тест на коронавірус. З підозрою на коронавірус в готель не заселяють. Представники Czech Inn Hotels зазначили, що попит на готель є.

Відомо, що поселенці повинні знаходитися у своїх номерах, їх обслуговують безконтактно.

 

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