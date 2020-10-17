З’явилися фото першої леді України з візиту до Туреччини

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 15:02

Стало відомо, яке нове вбрання продемонструвала Олена Зеленська.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що дружина президента України Володимира Зеленського, Олена, обрала для офіційного візиту до Туреччини елегантне плаття. Сукню глибокого синього кольору створили дизайнери українського бренду SIX.

Так, сукня закривала коліна Олени Зеленської. Її родзинкою став асиметричний виріз, який робить акцент на шиї. Доповнили образ чорний пояс та такого ж кольору туфлі. Інтернет-спільнота високо оцінила черговий образ першої леді.