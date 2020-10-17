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Стало відомо, яке нове вбрання продемонструвала Олена Зеленська.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що дружина президента України Володимира Зеленського, Олена, обрала для офіційного візиту до Туреччини елегантне плаття. Сукню глибокого синього кольору створили дизайнери українського бренду SIX.
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Одразу три україномовних аудіогіди!???????????? Відтепер українською «говорять» найбільший палац Туреччини Долмабахче, тисячолітній Ефес і Національний парк Гьореме, що у казковій Каппадокії. Дякую першій леді Туреччини пані Еміне Ердоган за підтримку, а Міністерству закордонних справ і Міністерству культури та туризму Туреччини за сприяння і співпрацю. Дякую всім, хто докладав зусилля і працював над втіленням проекту: Міністерству закордонних справ України, нашим дипломатичним установам в Анкарі та Стамбулі, перекладачам та акторам звукозапису. А ми рухаємося далі й продовжуватимемо спільно працювати над тим, щоб у світі побільшало українських аудіогідів, а значить – і України ????????
Так, сукня закривала коліна Олени Зеленської. Її родзинкою став асиметричний виріз, який робить акцент на шиї. Доповнили образ чорний пояс та такого ж кольору туфлі. Інтернет-спільнота високо оцінила черговий образ першої леді.
15:02: З’явилися фото першої леді України з візиту до Туреччини
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