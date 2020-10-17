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МОЗ представило інструкцію, як голосувати на виборах вдома

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 14:43
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МОЗ представило інструкцію, як голосувати на виборах вдома

Інформація корисна тим українцям, які знаходяться на самоізоляції. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 17 жовтня, голова МОЗ Максим Степанов заявив, що для того, щоб взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня українці можуть не порушувати режим самоізоляції.

Для цього Степанов рекомендував до 20:00 23 жовтня подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я. Тоді можна буде проголосувати за місцем перебування.

 

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