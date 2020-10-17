МОЗ представило інструкцію, як голосувати на виборах вдома

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 14:43

Інформація корисна тим українцям, які знаходяться на самоізоляції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 жовтня, голова МОЗ Максим Степанов заявив, що для того, щоб взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня українці можуть не порушувати режим самоізоляції.

Для цього Степанов рекомендував до 20:00 23 жовтня подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я. Тоді можна буде проголосувати за місцем перебування.