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28 мільйонів гривень перерахували сім’ям загиблих в авіакатастрофі Ан-26

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 14:14
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28 мільйонів гривень перерахували сім’ям загиблих в авіакатастрофі Ан-26

Це перша частина допомоги. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що Сухопутним військам ЗСУ було спрямовано 28 мільйонів гривень. Гроші розподілять між сім’ями загиблих в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом.

У прес-службі Міноборони України уточнили, що це перша частина одноразової допомоги. Спочатку гроші надійдуть сім’ям 19 загиблих курсантів. Решті – після встановлення обставин катастрофи. Нагадаємо, в авіакатастрофі загинуло 26 людей. Всього на борту було 27 людей. Вдалось вижити одному курсанту.

 

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