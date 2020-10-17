28 мільйонів гривень перерахували сім’ям загиблих в авіакатастрофі Ан-26

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 14:14

Це перша частина допомоги.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що Сухопутним військам ЗСУ було спрямовано 28 мільйонів гривень. Гроші розподілять між сім’ями загиблих в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом.

У прес-службі Міноборони України уточнили, що це перша частина одноразової допомоги. Спочатку гроші надійдуть сім’ям 19 загиблих курсантів. Решті – після встановлення обставин катастрофи. Нагадаємо, в авіакатастрофі загинуло 26 людей. Всього на борту було 27 людей. Вдалось вижити одному курсанту.