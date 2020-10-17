Компанія Samsung стала найкращим роботодавцем у світі

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Також стало відомо, хто увійшов в топ-5 кращих роботодавців світу.
Новину передає «Преса України».
За даними впливового видання Forbes, компанія Samsung Electronics була визнана одним із найкращих роботодавців у світі. Про це південнокорейський технічний гігант заявив у п'ятницю, 16 жовтня.
Як відомо, представники Forbes опитали 160 000 робітників з 58 країн з червня по липень цього року. Респондентів запитували, чи готові вони рекомендувати свої компанії друзям та родині, а також оцінювати свої компанії за економічним результатом та зусиллями щодо соціальної відповідальності.
«Samsung, здається, посів високе місце в списку завдяки компанії щодо протидії COVID-19 та її рекордно високим доходом у третьому кварталі, близько 66 трильйонів вон, незважаючи на невизначеність у бізнес-середовищі», - прокоментував представник галузі.
Співробітники технологічної компаній повідомили про відносно високий рівень задоволеності реакціями на COVID-19. Зокрема, мова йде про можливість працювати віддалено. Amazon, IBM та Microsoft посіли друге, третє та четверте місця відповідно, а південнокорейська LG Electronics закрила п’ятірку.
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