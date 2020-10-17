Компанія Samsung стала найкращим роботодавцем у світі

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 13:55

Також стало відомо, хто увійшов в топ-5 кращих роботодавців світу.

Новину передає «Преса України».

За даними впливового видання Forbes, компанія Samsung Electronics була визнана одним із найкращих роботодавців у світі. Про це південнокорейський технічний гігант заявив у п'ятницю, 16 жовтня.

Як відомо, представники Forbes опитали 160 000 робітників з 58 країн з червня по липень цього року. Респондентів запитували, чи готові вони рекомендувати свої компанії друзям та родині, а також оцінювати свої компанії за економічним результатом та зусиллями щодо соціальної відповідальності.

«Samsung, здається, посів високе місце в списку завдяки компанії щодо протидії COVID-19 та її рекордно високим доходом у третьому кварталі, близько 66 трильйонів вон, незважаючи на невизначеність у бізнес-середовищі», - прокоментував представник галузі.

Співробітники технологічної компаній повідомили про відносно високий рівень задоволеності реакціями на COVID-19. Зокрема, мова йде про можливість працювати віддалено. Amazon, IBM та Microsoft посіли друге, третє та четверте місця відповідно, а південнокорейська LG Electronics закрила п’ятірку.