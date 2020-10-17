В МВФ дали прогноз щодо курсу долара до гривні до 2025 року

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 13:25

Очікується, що психологічну позначку в 30 грн долар не перескочить.

Новину передає «Преса України».

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу національної валюти України, гривні, до долара США. А саме на період до 2025 року. Так, порівняно з червневим прогнозом, українці можуть розраховувати на певне покращення.

Про це йдеться в жовтневому огляді МВФ Перспективи світової економіки World Economic Outlook. Так, середньорічний курс гривні до долара США становитиме:

У 2020 році - 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар)

У 2021 році - 28,12 грн/долар (попередній прогноз - 28,9 грн/долар)

У 2022 році - 27,96 грн/долар (попередній прогноз - 28,6 грн/долар)

У 2023 році - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)

У 2024 році - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)

У 2025 році - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар).