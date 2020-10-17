У Львові регіональна директорка «А-Банку» каталась на авто п’яною

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 13:01

Юлія Турик швидко привернула увагу правоохоронців.

Новину передає «Преса України».

У п’ятницю, 16 жовтня, на проспекті Свободи у Львові поліцією була затримана регіональна директорка «А-Банку», 33-річна Юлія Турик. Про інцидент повідомив громадський активіст Сергій Канюк.

Поліція встановила, що жінка рухалась на позашляховику Лексус у стані алкогольного сп’яніння. Турик спочатку відмовлялась проходити алкотест, однак в результаті погодилась. Так, він показав 2,15 проміле алкоголю, що в 11 разів перевищує норму.

Під час спілкування з правоохоронцями жінка намагалась комусь дзвонити для вирішення питання. Тим не менше, на неї склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Тим часом в Мережі назбиралось понад півтисячі гнівних коментарів в бік горе-автоледі.