У Львові регіональна директорка «А-Банку» каталась на авто п’яною

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Юлія Турик швидко привернула увагу правоохоронців.
Новину передає «Преса України».
У п’ятницю, 16 жовтня, на проспекті Свободи у Львові поліцією була затримана регіональна директорка «А-Банку», 33-річна Юлія Турик. Про інцидент повідомив громадський активіст Сергій Канюк.
Поліція встановила, що жінка рухалась на позашляховику Лексус у стані алкогольного сп’яніння. Турик спочатку відмовлялась проходити алкотест, однак в результаті погодилась. Так, він показав 2,15 проміле алкоголю, що в 11 разів перевищує норму.
Під час спілкування з правоохоронцями жінка намагалась комусь дзвонити для вирішення питання. Тим не менше, на неї склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).
Тим часом в Мережі назбиралось понад півтисячі гнівних коментарів в бік горе-автоледі.
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