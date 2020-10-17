Ситуація напружена – МОЗ розглядає можливість залучення студентів для боротьби з COVID-19

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Відповідну заяву зробив очільник МОЗ Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 жовтня, у прес-службі МОЗ повідомили, що у зв’язку з напруженою ситуацією з госпіталізацією хворих на COVID-19 та навантаження на медиків, відомство розглядає можливість залучення до боротьби з пандемією лікарів-інтернів та студентів 5-6 курсу медичних навчальних закладів.
Наголошується, що інтерни та студенти братимуть участь у лікуванні хворих під контролем лікарів.
Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що громадянам треба дотримуватись основних правил епідемічної безпеки. Нагадаємо, за минулу добу було виявлено рекордну кількість хворих на коронавірус - 6 410 осіб. Також за добу померли 109 пацієнтів.
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