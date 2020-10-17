Ще одна відома компанія посміялась з нових iPhone від Apple

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 12:03

Слідом за Samsung, Xiaomi та OnePlus з Apple посміялась найбільша в Сінгапурі мережа супермаркетів NTUC FairPrice.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що список великих компаній, які висміяли останні продукти від Apple за неповноцінний комплект та відсутність нововведень, доповнила сінгапурська мережа супермаркетів NTUC FairPrice. Як відомо, вона є найбільшою в країні.

У пародії на анонс iPhone 12 мережа супермаркетів продавала справжні яблука. При цьому рекламувала їх незвичним чином, зауваживши, що їх яблука коштують дешевше, а смакують краще. Крім того, в рекламі зауважувалось, що яблука мають абсолютно все, що їм притаманно – вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти. Таким чином компанія делікатно висміяла нові дорогі iPhone 12, які продаватимуть без навушників та зарядного пристрою.

«У наших яблуках є все - і вони ідеально лягають у вашу долоню. В магазинах та онлайн. Нема необхідності робити попереднє замовлення», - також йшлось у повідомленні, підкріпленому хештегом «NotiPhone12», що в перекладі з англійської означає «Не iPhone12».

Рекламку NTUC FairPrice поширили понад півтори тисячі користувачів Фейсбук. Нагадаємо, компанія Apple вирішила позбавити комплекти айфонів навушників EarPod і зарядних пристроїв, посилаючись на «екологічні причини», що є спірним, оскільки користувачам просто необхідно буде їх докупити.