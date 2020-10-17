В МВФ дали прогноз щодо курсу долара до гривні до 2025 року 13:25
У Львові регіональна директорка «А-Банку» каталась на авто п’яною 13:01
Ситуація напружена – МОЗ розглядає можливість залучення студентів для боротьби з COVID-19 12:26
Ще одна відома компанія посміялась з нових iPhone від Apple 12:03
Невідомо, хто голосує, хто рахує – Тимошенко про опитування Зеленського 11:22
В Україні новий рекорд за кількістю виявлених хворих на коронавірус 10:37
В Австралії у заморожених фруктових продуктах знайшли «скарб» на $248 млн 09:59
Тимошенко порадила команді Зе прийняти очевидний закон про покарання корупціонерам 09:24
В Україні відновили умови дистанційного навчання в школах 08:45
Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу 14:40
Кабмін хоче взяти кредитних грошей на дороги у сусідів і МФО 13:01
Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої 12:17
Зеленський озвучив три останні запитання для українців 11:00
Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях 10:26
РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус 09:48
Слідом за Samsung, Xiaomi та OnePlus з Apple посміялась найбільша в Сінгапурі мережа супермаркетів NTUC FairPrice.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що список великих компаній, які висміяли останні продукти від Apple за неповноцінний комплект та відсутність нововведень, доповнила сінгапурська мережа супермаркетів NTUC FairPrice. Як відомо, вона є найбільшою в країні.
У пародії на анонс iPhone 12 мережа супермаркетів продавала справжні яблука. При цьому рекламувала їх незвичним чином, зауваживши, що їх яблука коштують дешевше, а смакують краще. Крім того, в рекламі зауважувалось, що яблука мають абсолютно все, що їм притаманно – вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти. Таким чином компанія делікатно висміяла нові дорогі iPhone 12, які продаватимуть без навушників та зарядного пристрою.
«У наших яблуках є все - і вони ідеально лягають у вашу долоню. В магазинах та онлайн. Нема необхідності робити попереднє замовлення», - також йшлось у повідомленні, підкріпленому хештегом «NotiPhone12», що в перекладі з англійської означає «Не iPhone12».
#NotiPhone12 View our entire range: bit.ly/318zGdgОпубликовано NTUC FairPrice Четверг, 15 октября 2020 г.
Рекламку NTUC FairPrice поширили понад півтори тисячі користувачів Фейсбук. Нагадаємо, компанія Apple вирішила позбавити комплекти айфонів навушників EarPod і зарядних пристроїв, посилаючись на «екологічні причини», що є спірним, оскільки користувачам просто необхідно буде їх докупити.
13:25: В МВФ дали прогноз щодо курсу долара до гривні до 2025 року
13:01: У Львові регіональна директорка «А-Банку» каталась на авто п’яною
12:26: Ситуація напружена – МОЗ розглядає можливість залучення студентів для боротьби з COVID-19
12:03: Ще одна відома компанія посміялась з нових iPhone від Apple
11:22: Невідомо, хто голосує, хто рахує – Тимошенко про опитування Зеленського
10:37: В Україні новий рекорд за кількістю виявлених хворих на коронавірус
09:59: В Австралії у заморожених фруктових продуктах знайшли «скарб» на $248 млн
09:24: Тимошенко порадила команді Зе прийняти очевидний закон про покарання корупціонерам
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.