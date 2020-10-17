Невідомо, хто голосує, хто рахує – Тимошенко про опитування Зеленського

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 11:22

Народна обраниця вимагає проведення справжнього референдуму, а не «потішного опитування».

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко виступила в ефірі шоу Савіка Шустера «Свобода слова». Народна обраниця відреагувала на ініціативу президента Володимира Зеленського провести опитування 25 жовтня, у день місцевих виборів.

Дискутуючи на тему легалізації канабісу в медичних цілях, вона зауважила, що він уже легалізований у цих цілях. Вона також підтримала ідею проведення опитування українців, однак на всенародному референдумі.

Тимошенко особливо наголосила, що чинна влада відтягує внесення в Конституцію змін щодо проведення референдуму, хоч і обіцяла це зробити.

«Ви ж прекрасно розумієте, що лише на референдумі передбачені всі процедури, але вони закон не хочуть приймати. І тому це опитування, де невідомо, хто голосує, хто рахує, невідомо абсолютно, хто взагалі буде пояснювати, хто там і що кинув в ці бюлетені, в які скриньки. Це буде десь проводитися біля дільниць», - додала вона.

Тимошенко також запитала «хто фінансує всю цю свадьбу». Вона одразу відповіла, що фінансує той, хто зацікавлений у тому, щоби марихуана, наркотик, був в Україні легалізований. Вона припустила, що це можуть бути якісь нарко картелі, нарко корпорації.