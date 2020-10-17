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В Україні новий рекорд за кількістю виявлених хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 10:37
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В Україні новий рекорд за кількістю виявлених хворих на коронавірус

Кількість нових хворих переступила психологічну позначку. 

Новину передає «Преса України».

Станом на ранок 17 жовтня в Україні зафіксовано 293 641 випадок захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 6410 нових хворих, що є добовим рекордом за весь період спостереження.

Також за минулу добу померли 109 пацієнтів, у яких, окрім інших хвороб, був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 2194 пацієнтам. За весь період померли 5517 осіб та 124 113 осіб одужали. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксували у Києві - 598 осіб.

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