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Кількість нових хворих переступила психологічну позначку.
Новину передає «Преса України».
Станом на ранок 17 жовтня в Україні зафіксовано 293 641 випадок захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 6410 нових хворих, що є добовим рекордом за весь період спостереження.
Також за минулу добу померли 109 пацієнтів, у яких, окрім інших хвороб, був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 2194 пацієнтам. За весь період померли 5517 осіб та 124 113 осіб одужали. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксували у Києві - 598 осіб.
11:22: Невідомо, хто голосує, хто рахує – Тимошенко про опитування Зеленського
10:37: В Україні новий рекорд за кількістю виявлених хворих на коронавірус
09:59: В Австралії у заморожених фруктових продуктах знайшли «скарб» на $248 млн
09:24: Тимошенко порадила команді Зе прийняти очевидний закон про покарання корупціонерам
08:45: В Україні відновили умови дистанційного навчання в школах
14:40: Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу
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