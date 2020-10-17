В Австралії у заморожених фруктових продуктах знайшли «скарб» на $248 млн

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 09:59

68-річний чоловік привіз в Австралію кокаїн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що австралійська поліція вилучила кокаїн, захований у заморожених фруктових продуктах. Вартість 552 кг наркотиків оцінили у 248 мільйонів доларів. За даними ЗМІ, американська влада повідомила поліцію про підозру на відправлення з Бразилії в Сідней.

Тепер 68-річному перевізнику Марку Де Гесселу загрожує довічне життя у в'язниці. Співробітники Федеральної поліції та прикордонних військ Австралії повідомили, що наркотики були сховані у піддонах з м'якоттю бананів.

Поліція стверджує, що організовані злочинні групи та їхні співробітники ризикують і намагаються перевезти більше незаконних товарів оптом на тлі глобальних блокувань, викликаних пандемією.