В Австралії у заморожених фруктових продуктах знайшли «скарб» на $248 млн 09:59
Тимошенко порадила команді Зе прийняти очевидний закон про покарання корупціонерам 09:24
В Україні відновили умови дистанційного навчання в школах 08:45
Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу 14:40
Кабмін хоче взяти кредитних грошей на дороги у сусідів і МФО 13:01
Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої 12:17
Зеленський озвучив три останні запитання для українців 11:00
Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях 10:26
РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус 09:48
Королівській сім’ї цікава земля – Письменник про «дружбу» України та Британії 07:37
В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19 20:01
Політик вважає, що запитання до українців, карати корупціонерів жорстко чи ні, є недолугим.
Новину передає «Преса України».
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з’явилася в ефірі шоу Савіка Шустера «Свобода слова». Народна обраниця запропонувала колегам подати законопроект про суворіше покарання для корупціонерів, а не займатися опитуванням про це серед українців.
«Знаєте, я вам як досвідчений політик просто скажу: запитати у народу України, чи згодні вони садити довічно корупціонерів у владі - це все одно що приблизно запитати, чи потрібно класти капусту в борщ. Не може бути відповіді ні. Але я хочу просто вас запитати: а чого півтора року і ви не внесли просто законопроект в парламент?» - поцікавилась вона у присутнього у студії глави земельного кадастру та уповноваженого президента Володимира Зеленського із земельних питань Романа Лещенко.
Тимошенко нагадала, що влада за майже два роки так і не притягнула до відповідальності жодного корупціонера, хоч могла це зробити. Тому політик запропонувала не влаштовувати шоу до виборів, а внести повістку і проголосувати за довічне ув'язнення для корупціонерів.
09:59: В Австралії у заморожених фруктових продуктах знайшли «скарб» на $248 млн
09:24: Тимошенко порадила команді Зе прийняти очевидний закон про покарання корупціонерам
08:45: В Україні відновили умови дистанційного навчання в школах
14:40: Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.