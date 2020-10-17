Тимошенко порадила команді Зе прийняти очевидний закон про покарання корупціонерам

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 09:24

Політик вважає, що запитання до українців, карати корупціонерів жорстко чи ні, є недолугим.

Новину передає «Преса України».

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з’явилася в ефірі шоу Савіка Шустера «Свобода слова». Народна обраниця запропонувала колегам подати законопроект про суворіше покарання для корупціонерів, а не займатися опитуванням про це серед українців.

«Знаєте, я вам як досвідчений політик просто скажу: запитати у народу України, чи згодні вони садити довічно корупціонерів у владі - це все одно що приблизно запитати, чи потрібно класти капусту в борщ. Не може бути відповіді ні. Але я хочу просто вас запитати: а чого півтора року і ви не внесли просто законопроект в парламент?» - поцікавилась вона у присутнього у студії глави земельного кадастру та уповноваженого президента Володимира Зеленського із земельних питань Романа Лещенко.

Тимошенко нагадала, що влада за майже два роки так і не притягнула до відповідальності жодного корупціонера, хоч могла це зробити. Тому політик запропонувала не влаштовувати шоу до виборів, а внести повістку і проголосувати за довічне ув'язнення для корупціонерів.