В Україні відновили умови дистанційного навчання в школах

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В МОН нагадали, які рекомендації отримали українські школи.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОН повідомили, що з 16 жовтня набуло чинності положення про дистанційну форму здобуття освіти у школах. Воно розширює можливості для дистанційного навчання.
Як наголошується, дистанційна форма навчання залишається добровільною. Вона також вимагає подання відповідної заяви про прийом/переведення від батьків. Також тепер на дистанційному навчанні не треба мати високий рівень навчання, 10-12 балів.
«Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денною, вечірньою, педагогічному патронажі і т.д.) можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмету. Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвивальних послуг для осіб з особливими освітніми потребами», - уточнили в МОН.
Нагадаємо, також школи можуть обрати собі змішане навчання. Як повідомлялось раніше, уряд рекомендував школам розпочати канікули з 15 до 30 жовтня, після цього переходити на дистанційне або змішане навчання.
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