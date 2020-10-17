В Україні відновили умови дистанційного навчання в школах

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 08:45

В МОН нагадали, які рекомендації отримали українські школи.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОН повідомили, що з 16 жовтня набуло чинності положення про дистанційну форму здобуття освіти у школах. Воно розширює можливості для дистанційного навчання.

Як наголошується, дистанційна форма навчання залишається добровільною. Вона також вимагає подання відповідної заяви про прийом/переведення від батьків. Також тепер на дистанційному навчанні не треба мати високий рівень навчання, 10-12 балів.

«Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денною, вечірньою, педагогічному патронажі і т.д.) можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмету. Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвивальних послуг для осіб з особливими освітніми потребами», - уточнили в МОН.

Нагадаємо, також школи можуть обрати собі змішане навчання. Як повідомлялось раніше, уряд рекомендував школам розпочати канікули з 15 до 30 жовтня, після цього переходити на дистанційне або змішане навчання.