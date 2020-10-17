Японія скине радіоактивну воду з «Фукусіми» в море

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З’явилися противники такої ідеї.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що уряд Японії прийняв рішення злити радіоактивну воду з тисячі контейнерів непрацюючої АЕС «Фукусіма». Мова йде про понад мільйон тонн води. Остаточно зелене світло задуму дадуть найближчим часом.
Відомо, що перед скидом води її очистять, в результаті в ній залишиться лише тритій, який не піддається фільтрації. Тим не менше, експерти запевняють, що він небезпечний для людини лише у дуже великих дозах.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) теж запевняє, що відфільтрована вода може бути злита в океан без шкоди для екології. Тим не менше, місцеві рибалки побоюються, що люди перестануть купувати їхню продукцію.
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14:40: Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу
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