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Японія скине радіоактивну воду з «Фукусіми» в море

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 08:08
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Японія скине радіоактивну воду з «Фукусіми» в море

З’явилися противники такої ідеї. 

Новину передає «Преса України». 

Стало відомо, що уряд Японії прийняв рішення злити радіоактивну воду з тисячі контейнерів непрацюючої АЕС «Фукусіма». Мова йде про понад мільйон тонн води. Остаточно зелене світло задуму дадуть найближчим часом.

Відомо, що перед скидом води її очистять, в результаті в ній залишиться лише тритій, який не піддається фільтрації. Тим не менше, експерти запевняють, що він небезпечний для людини лише у дуже великих дозах.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) теж запевняє, що відфільтрована вода може бути злита в океан без шкоди для екології. Тим не менше, місцеві рибалки побоюються, що люди перестануть купувати їхню продукцію.

 

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