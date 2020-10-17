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Ердоган «з’єднав» Трюдо з Зеленським

Аня Мартинюк 17 жовтня 2020, 07:35
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Ердоган «з’єднав» Трюдо з Зеленським

Турецький лідер передав телефонну слухавку гостю з України.

Новину передає «Преса України». 

Стало відомо, що під час візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину його турецький колега Раджеп Ердоган раптово дав йому поговорити по телефону. На лінії був канадський прем'єр Джастін Трюдо.

Про це повідомили у прес-службі Зеленського. Як зазначається, спочатку Ердоган спілкувався з Трюдо, після чого заявив йому, що має для нього сюрприз та передав слухавку українському президенту.

Сторони обмінялися дружніми привітаннями і коротко обговорили спільні проекти. 

 

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