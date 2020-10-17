Ердоган «з’єднав» Трюдо з Зеленським

В Україні відновили умови дистанційного навчання в школах 08:45
Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу 14:40
Кабмін хоче взяти кредитних грошей на дороги у сусідів і МФО 13:01
Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої 12:17
Зеленський озвучив три останні запитання для українців 11:00
Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях 10:26
РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус 09:48
Королівській сім’ї цікава земля – Письменник про «дружбу» України та Британії 07:37
В Україні запустили новий метод тестування на COVID-19 20:01
Турецький лідер передав телефонну слухавку гостю з України.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що під час візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину його турецький колега Раджеп Ердоган раптово дав йому поговорити по телефону. На лінії був канадський прем'єр Джастін Трюдо.
Про це повідомили у прес-службі Зеленського. Як зазначається, спочатку Ердоган спілкувався з Трюдо, після чого заявив йому, що має для нього сюрприз та передав слухавку українському президенту.
Сторони обмінялися дружніми привітаннями і коротко обговорили спільні проекти.
08:45: В Україні відновили умови дистанційного навчання в школах
14:40: Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу
13:01: Кабмін хоче взяти кредитних грошей на дороги у сусідів і МФО
12:17: Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.