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Пара знаходилась на етапі розлучення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 жовтня, українська блогерка Софія Стужук, яка розповідає свої п’ятимільйонній аудиторії в Інстаграм про домашні пологи та відмову від вакцинації дітей, повідомила про смерть чоловіка.
Мова йде про блогера Дмитра Стужука. У чоловіка були проблеми із серцем також у нього виявили коронавірус.
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Нагадаємо, у Дмитра та Софії троє дітей. Однак через «токсичні відносини», як зазначала багатодітна мати, вона подала на розлучення. Цей процес затягнувся, оскільки найменшій дочці пари не виповнився один рік.
14:40: Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу
13:01: Кабмін хоче взяти кредитних грошей на дороги у сусідів і МФО
12:17: Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої
11:00: Зеленський озвучив три останні запитання для українців
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