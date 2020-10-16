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Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 14:40
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Чоловік відомої української блогерки помер від коронавірусу

Пара знаходилась на етапі розлучення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 жовтня, українська блогерка Софія Стужук, яка розповідає свої п’ятимільйонній аудиторії в Інстаграм про домашні пологи та відмову від вакцинації дітей, повідомила про смерть чоловіка.

Мова йде про блогера Дмитра Стужука. У чоловіка були проблеми із серцем також у нього виявили коронавірус.

 
 
 
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Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало

Допис, поширений Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Нагадаємо, у Дмитра та Софії троє дітей. Однак через «токсичні відносини», як зазначала багатодітна мати, вона подала на розлучення. Цей процес затягнувся, оскільки найменшій дочці пари не виповнився один рік.

 

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