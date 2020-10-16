Піку коронавірусу в Україні ще не було – Степанов

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Максим Степанов закликав українців бути обережнішими.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 жовтня, глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати. За його словами, якщо українці не дотримуватимуться епідеміологічних обмежень, то ситуація погіршиться.
Степанов вірить, що захворюваність ще не досягла свого піку.
«Я вважаю, що це не пік захворюваності, кількість інфікованих буде збільшуватися, якщо ми не припинимо легковажно ставитися до правил і рекомендацій», - вкотре повторив він.
За словами Степанова, вакцину в Україні першими отримають люди з групи ризику.
13:01: Кабмін хоче взяти кредитних грошей на дороги у сусідів і МФО
12:17: Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої
11:00: Зеленський озвучив три останні запитання для українців
10:26: Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях
09:48: РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус
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