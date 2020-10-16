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Піку коронавірусу в Україні ще не було – Степанов

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 14:15
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Піку коронавірусу в Україні ще не було – Степанов

Максим Степанов закликав українців бути обережнішими. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 жовтня, глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати. За його словами, якщо українці не дотримуватимуться епідеміологічних обмежень, то ситуація погіршиться.

Степанов вірить, що захворюваність ще не досягла свого піку.

«Я вважаю, що це не пік захворюваності, кількість інфікованих буде збільшуватися, якщо ми не припинимо легковажно ставитися до правил і рекомендацій», - вкотре повторив він.

За словами Степанова, вакцину в Україні першими отримають люди з групи ризику.

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