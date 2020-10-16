Вихідні в Україні будуть холодними

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 13:37

У Києві стовпчики термометрів покажуть вдень +9 градусів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 жовтня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що погоду на вихідних в Україні творитиме активний циклон Foelke.

«У північних, західних та більшості центральних областей очікуються сильні дощі, пориви північно-східного вітру до штормових значень», - наголосила синоптик.

На Заході та Півночі України денна температура повітря покаже +9+14 градусів, у центральній частині +15+20 градусів, на Вінниччині +13+14 градусів. Тепліше буде на Півдні та Сході, +18+23 градуси.

«Дощів завтра на Сході не буде, у південній частині опади передбачаються в другій половині дня та ввечері: на Одещині, у Миколаївській та Херсонській областях, в Криму, а до Запоріжжя ще не дійдуть», - додала вона.

У Києві 17 жовтня йтимуть дощі, а стовпчики термометрів покажуть +12,+13 градусів. 18 жовтня у столиці опади припиняться, а температура повітря становитиме не вище +9 градусів.