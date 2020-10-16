Кабмін хоче взяти кредитних грошей на дороги у сусідів і МФО

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 13:01

Стало відомо, які країни погодилися позичити гроші Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 жовтня, заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що українська сторона веде діалог з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-сусідами щодо залучення додаткового фінансування під інфраструктурні проекти.

За його словами, деякі країни готові надати кредит.

«Польща, Угорщина - щодо проектів розвитку дорожньої інфраструктури в прикордонних областях. Також Туреччина зацікавлена в наданні кредитів на дорожні проекти, зокрема на півдні України. Наприклад, модернізація дороги М-14 за маршрутом Одеса - Миколаїв - Херсон до категорії 1б з двома смугами руху в кожному напрямку», - уточнив він.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма так званого великого будівництва Володимира Зеленського. Впродовж поточного року має бути відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення.