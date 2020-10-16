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Стало відомо, які країни погодилися позичити гроші Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 жовтня, заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що українська сторона веде діалог з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-сусідами щодо залучення додаткового фінансування під інфраструктурні проекти.
За його словами, деякі країни готові надати кредит.
«Польща, Угорщина - щодо проектів розвитку дорожньої інфраструктури в прикордонних областях. Також Туреччина зацікавлена в наданні кредитів на дорожні проекти, зокрема на півдні України. Наприклад, модернізація дороги М-14 за маршрутом Одеса - Миколаїв - Херсон до категорії 1б з двома смугами руху в кожному напрямку», - уточнив він.
Нагадаємо, в Україні стартувала програма так званого великого будівництва Володимира Зеленського. Впродовж поточного року має бути відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення.
13:01: Кабмін хоче взяти кредитних грошей на дороги у сусідів і МФО
12:17: Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої
11:00: Зеленський озвучив три останні запитання для українців
10:26: Європейську вакцину від коронавірусу протестують на здорових українцях
09:48: РНБО відзвітувала про кількість нових хворих на коронавірус
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