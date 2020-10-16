Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 12:17

Як відомо, дванадцяті iPhone продаватимуть без зарядного пристрою. Ряд компаній потролили Apple за це.

Новину передає «Преса України».

Раніше на цьому тижні Apple представила свої нові флагманські смартфони iPhone 12, і разом з ними компанія оголосила про свою нову політику не поставляти в наборі адаптери живлення або дротові навушники. І звичайно, інші виробники смартфонів наразі висміюють це рішення.

Незабаром після запуску iPhone 12 компанія Samsung опублікувала на своїй сторінці у Facebook зображення адаптера живлення й додала наступний текст: «Ваш #Galaxy дає вам те, що ви шукаєте. Від найпростішого, як зарядний пристрій, до найкращої камери, акумулятора, продуктивності, пам'яті та навіть екрану 120 Гц на смартфоні».

????????Your #Galaxy does give you what you are looking for. From the most basic as a charger, to the best camera, battery, performance, memory and even 120Hz screen ✌️ on a smartphone. ???????? Опубликовано Samsung Вторник, 13 октября 2020 г.

Тим часом компанія у своєму повідомленні в Twitter заявила: «Не хвилюйтесь, ми не викинули нічого з коробки нашого Mi 10T Pro». Також виробник смартфонів додав веселе відео.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020