Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський озвучив три останні запитання для українців
  • Шевченко прокоментував перемогу України над Іспанією в Лізі націй
  • В Україні знову багато летальних випадків від Covid-19

Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 12:17
Версія для друку
Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої

Як відомо, дванадцяті iPhone продаватимуть без зарядного пристрою. Ряд компаній потролили Apple за це.

Новину передає «Преса України».

Раніше на цьому тижні Apple представила свої нові флагманські смартфони iPhone 12, і разом з ними компанія оголосила про свою нову політику не поставляти в наборі адаптери живлення або дротові навушники. І звичайно, інші виробники смартфонів наразі висміюють це рішення.

Незабаром після запуску iPhone 12 компанія Samsung опублікувала на своїй сторінці у Facebook зображення адаптера живлення й додала наступний текст: «Ваш #Galaxy дає вам те, що ви шукаєте. Від найпростішого, як зарядний пристрій, до найкращої камери, акумулятора, продуктивності, пам'яті та навіть екрану 120 Гц на смартфоні».

????????Your #Galaxy does give you what you are looking for. From the most basic as a charger, to the best camera, battery, performance, memory and even 120Hz screen ✌️ on a smartphone. ????????

Опубликовано Samsung Вторник, 13 октября 2020 г.

Тим часом компанія у своєму повідомленні в Twitter заявила: «Не хвилюйтесь, ми не викинули нічого з коробки нашого Mi 10T Pro». Також виробник смартфонів додав веселе відео.

Компанія OnePlus, яка випустила свій флагман OnePlus 8T у середу, 14 жовтня, також зазначила, що до нового телефону входить зарядний пристрій на 65W. Нагадаємо, компанія Apple стверджує, що вилучила аксесуари з коробки з екологічних причин, але справа в тому, що цей крок зменшує витрати для Apple.

Читайте також:

  • Apple зняла з виробництва дві моделі iPhone
  • Озвучено ціни на iPhone 12 для українців
  • Чем порадует пользователей новый iPhone 12?

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції