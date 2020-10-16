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«Слуга» Тищенко підхопив коронавірус

Аня Мартинюк 16 жовтня 2020, 11:37
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«Слуга» Тищенко підхопив коронавірус

Депутат від президентської фракції тепер знаходиться в лікарні. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що депутат ВРУ від партії Володимира Зеленського Микола Тищенко поповнив ряди нардепів, у яких виявили коронавірус. Про це повідомило джерело з фракції «Слуга народу». Також інформацію надала помічниця нардепа-ресторатора.

«Так, це правда, на жаль. Микола зараз в лікарні. Почувається нормально. Температура піднялася», - зазначила вона.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 5 992 людини з коронавірусом. 

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