«Слуга» Тищенко підхопив коронавірус

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Депутат від президентської фракції тепер знаходиться в лікарні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 жовтня, стало відомо, що депутат ВРУ від партії Володимира Зеленського Микола Тищенко поповнив ряди нардепів, у яких виявили коронавірус. Про це повідомило джерело з фракції «Слуга народу». Також інформацію надала помічниця нардепа-ресторатора.
«Так, це правда, на жаль. Микола зараз в лікарні. Почувається нормально. Температура піднялася», - зазначила вона.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 5 992 людини з коронавірусом.
12:17: Samsung, Xiaomi та OnePlus висміяли Apple за економію на зарядному пристрої
11:00: Зеленський озвучив три останні запитання для українців
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